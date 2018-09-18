بايرن ميونيخ يحل ضيفاً على بنفيكا في اولى مبارياتهما في دوري أبطال أوروبا

2018/09/18 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى فريق بايرن ميونيخ الألماني مع مدربه الجديد نيكو كوفاتش إلى استعادة المبادرة وعدم الاكتفاء بالألقاب المحلية والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد عدة محاولات باءت بالفشل في السنوات الخمس الأخيرة، تلت الفوز باخر لقب لهم في المسابقة الأغلى أوروبياً في العام 2013.

ويبدأ الفريق البافاري الأربعاء رحلته الأوروبية بحلوله ضيفا ثقيلا على بنفيكا البرتغالي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة التي تضم أيضاً أياكس أمستردام الهولندي وأيك أثينا اليوناني.

وستحمل المواجهة طابعاً ثأرية للفريق صاحب الأرض الذي أخرجه ضيف مباراة الأربعاء مرتين من ربع النهائي عامي 1976 (صفر-صفر في لشبونة و5-1 في ميونيخ) و2016 (1-صفر في ميونيخ، و2-2 في لشبونة).

يمكنكم مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبنفيكا على HD3 بتعليق الزميل علي محمد علي الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

ويأمل كوفاتش المدرب الجديد لبطل البوندسليغا في اخر ستة مواسم، بأن يحذو حذو سلفه يوب هاينكس الذي فاز باللقب بعد فترة غياب طالت لنحو 12 عاماً، ليحقق ما فشل به كل من الإسباني بيب غوارديولا والإيطالي كارلو انشيلوتي وهاينكيس في فترة استلامه الثانية مهام المدير الفني للفريق.

وودع بايرن البطولة أربع مرات في المواسم الخمس الأخيرة من الدور نصف النهائي ومرة واحدة من الدور ربع النهائي، علماً أن اقصاءه دائماً كان أمام الفرق الإسبانية.

ويأمل بايرن حامل اللقب في خمس مناسبات أن يستهل البطولة بأفضل طريقة ممكنة على الرغم من الغيابات التي يعاني منها في الآونة الأخيرة مع تعرض عدة لاعبين في صفوفه لإصابات خطيرة أبعدتهم عن التشكيلة الأساسية، أبرزهم الفرنسيين توليسو وكومان والبرازيلي رافينيا.

يمكنكم مشاهدة مباراة أياكس أمستردام وأيك أثينا على HD1 بتعليق الزميل جواد بده الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة

على المقلب الاخر فإن بنفيكا الفائز باللقب الأوروبي مرتين متتاليتين في العامين 1961 و1962، يمني النفس بتجاوز دور المجموعات الذي ودع البطولة من خلاله في الموسم الماضي دون تحقيق أية نقطة بعد 6 خسارات.

وضمن المجموعة نفسها يحل أيك أثينا ضيفاً اياكس أمستردام الغائب عن منصة تتويج أبطال أوروبا منذ العام 1995 فترة جيله الذهبي.

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