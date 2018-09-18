مانشستر سيتي يستضيف ليون في افتتاح المجموعة السادسة

2018/09/18 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتبدو هذه المجموعة في متناول كتيبة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا لضمها شاختار دانيتسك الأوكراني وهوفنهايم الألماني.

وبشكل عام يبدو مانشستر سيتي بنفس القوة التي كان عليها في الموسم الماضي حيث فاز بأربع مباريات من أصل خمس خاضها في الدوري المحلي وتعادل في واحدة ويحتل حالياً المركز الثالث بفارق نقطتين خلف تشيلسي وليفربول، وسجل الفريق حتى الآن 14 هدفاً ودخل مرماه 3.

من جانبه فإن ليون ليس في أفضل حالاته على الإطلاق حيث يحتل المركز السابع على لائحة ترتيب فرق الدوري الفرنسي بعد أن حقق فوزين فقط في خمس مباريات ولقي هزيمتين وتعادل في مباراة، وأحرز الفريق 6 أهداف واهتزت شباكه 4 مرات.

وهذه هي المواجهة الأولى على الإطلاق بين الفريقين في المسابقة الأوروبية الأم.

ويأمل مانشستر سيتي أن يواصل مسيرة الانتصارات والنتائج الإيجابية على أرضه في دور المجموعات حيث لم يخسر الفريق في آخر 8 مباريات خاضها في معقله ضمن دور المجموعات من دوري الأبطال (فاز في سبع مباريات وتعادل في مباراة واحدة) علماُ أن الفريق السماوي واجه أندية فرنسية في دوري الأبطال في خمس مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 2 وخسر مباراة.

من جهته يعود ليون صاحب المركز الثالث في الدوري الفرنسي في موسمه الماضي إلى المشاركة في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد موسم واحد من الغياب.

المباراة سيديرها الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو البالغ من العمر 42 عاماً.

مانشستر سيتي وليون – موعد المباراة وكيفية المشاهدة

مباراة مانشستر سيتي وليون تأتيكم مباشرة وحصرياً مساء الأربعاء على beIN SPORTS HD 5 بتعليق الزميل سوار الذهب كما يمكنكم متابعة اللقاء بالتعليق باللغة الإنكليزية على beIN SPORTS HD 11.

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