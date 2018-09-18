قادة في حزب الدعوة يحملون العبادي مسؤولية انقسام الحزب إلى قائمتين في الانتخابات

2018/09/18 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل أعضاء من حزب الدعوة رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مسؤولية انقسام الحزب الى قائمتين منفردتين في الانتخابات.

وذكر عدد من قادة الحزب ان إصرار العبادي على ترشيح نفسه لولاية ثانية ادى الى انقسامات وخلافات حادة بين قادة حزب الدعوة، وأضافوا أن هناك رفضا قاطعا من العبادي بشان توحيد الدعوة، كما واوضحوا ان رئيس ائتلاف النصر مصر على رأيه رغم تخلي تحالف سائرون عن دعمه.

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