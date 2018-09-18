المقاولون مهددا باللجوء إلى فيفا: رضاء بيراميدز الأهم لدى اتحاد الكرة

2018/09/18 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر هدد نادي المقاولون العرب بتصعيد أزمته مع اتحاد الكرة المصري بشأن ما شهدته مباراته أمام بيراميدز إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب.

المباراة شهدت أزمة قبل بدايتها بعد غياب الحكم الخامس عن اللقاء، ليهدد وقتها علاء نبيل؛ المدير الفني لذئاب الجبل، عدم خوض المباراة قبل أن يتراجع ويقرر اللعب.

ميدو: الأندية ستفتعل الأزمات أمام بيراميدز وكينو فضح لاعبي مصرمحمد عادل؛ المشرف العام على الكرة بالمقاولون، قال خلال تصريحاته لإذاعة "إنرجي": "قدمنا شكوى رسميا إلى اتحاد الكرة لإعادة اللقاء لعدم وجود حكم خامس ضمن طاقم التحكيم التونسي، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي سنصعد الأمر إلى فيفا واللجنة الأولمبية، خاصة وأن مطالبنا عادلة.



اختيارات المحررين كبار البريميرليج يتدخلون في سباق رابيو مع برشلونة موعد مباراة الأهلي القادمة ضد حوريا في دوري أبطال أفريقيا 2018 موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الحزم في الدوري السعودي 2018-19 موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

"المقاولون لن يتنازل عن أي من حقوقه مهما كلفنا الأمر، لأنه لو كان الزمالك أو الأهلي هما من تعرضا لنفس الموقف، لن يكون رد فعل عصام عبد الفتاح؛ رئيس لجنة المسابقات، نفس ما فعله معنا، هو عاملنا بتجاهل واستهتار ليس له مثيل".

أضاف: "حتى الآن لم نتلق أي رد من اتحاد الكرة، وكأننا ليس لنا أي وجود، والأهم بالنسبة له إرضاء بيراميدز وإدارته، للأسف موقف الجبلاية معنا مشين للغاية، ولم يراعوا أن المقاولون هو صاحب المركز الثالث من حيث البطولات في مصر وكان يجب تقديرنا".

بيراميدز ليس الوحيد - 6 أندية لم تخسر منذ تأسيسها

يذكر أن المباراة انتهت بفوز بيراميدز بهدف وحيد، ليتصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد ذئاب الجبل عند النقطة السابعة في المركز الـ11.

أساطير في كرة القدم 🔝 منهم مازال مشاركاً في #دوري_الأبطال، ومنهم من رحل عنها 😟من هو اللاعب صاحب المشاركة الأبرز خلال دوري الأبطال في ذاكرتك؟ 🤔#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/zgS021EkPu

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المقاولون مهددا باللجوء إلى فيفا: رضاء بيراميدز الأهم لدى اتحاد الكرة) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المقاولون مهددا باللجوء إلى فيفا: رضاء بيراميدز الأهم لدى اتحاد الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).