التعليم تناقش وضع خطة لمتابعة أنشطة الأعمال للسنة 2018

2018/09/18 | 18:48

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(المستقلة)..ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وضع خطة مركزية لمتابعة المؤشرات المتعلقة في ممارسة أنشطة الأعمال للسنة 2018.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد, ان الوزارة تعمل على وضع خطة مركزية وسقوف زمنية محددة لمتابعة المؤشرات المتعلقة في ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2018 بالتنسيق مع هيئة المستشارين.

وأضاف ان الاجتماع بحث امكانية مساهمة الوزارة وتشكيلاتها في دعم موقف العراق في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي أصدره البنك الدولي لسنة 2018 من اجل الإصلاح وخلق فرص عمل.

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