إسقاط الطائرة الروسية في سوريا: الأسباب والرد

2018/09/18 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضيف الحلقة: اللواء محمد عباس – خبير عسكري واستراتيجي

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