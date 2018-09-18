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روسيا تحمل إسرائيل مسؤولية سقوط الطائرة...ترحيب دولي باتفاق روسيا وتركيا بشأن إدلب...وفد فتح في القاهرة لبحث المصالحة من جديد
2018/09/18 | 18:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الضيوف: مسلم شعيتو مدير المركز الثقافي الروسي العربي؛ ود.هشام جابر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والعسكرية؛ واللواء شامي محمد الظاهري قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية سابقا؛ ود.

جهاد الحرازين الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني والقيادي في حركة "فتح"

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