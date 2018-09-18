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الخارجية الإيرانية تستهجن اتهامات وزير خارجية المغرب لطهران
2018/09/18 | 18:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتقد الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اتهامات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لبلاده بالسعي للهيمنة على دول أفريقية، مشددا على أن طهران تبني علاقاتها على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.

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