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#حنان محمد السعيد - انفراط العقد
2018/09/18 | 18:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حنان_محمد_السعيد عندما ثار البقية الباقية ممن يعشقون تراب هذا الوطن عند التخلي عن تيران وصنافير لم يكن ينحصر تفكيرهم في أهمية الجزيرتين الاستراتيجية ولا في كونهما قطعة من أرض الوطن فحسب، ولكن لأن التنازل دائما ما يعقبه تنازل، والتفريط لا يؤدي إلا إلى المزيد من التفريط وهو ما تظهره الأيام منذ ذلك الحين.

فبعد انتهاء الزوبعة التي اثارها التفريط في تيران وصنافير، تعاقد النظام مع النظام السعودي على تأجير قطعة م......

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