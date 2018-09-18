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تعرف على قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع
2018/09/18 | 18:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، حيدر العبادي، وصوت المجلس على تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك، فيما ناقش مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019 .

وذكر بيان لمكتب العبادي، تلقت// وكالة أنباء الطلبة// نسخة منه، ان “مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء 18 أيلول […]

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