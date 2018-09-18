عمليات الرافدين تعلن مشاركة 60 الف عنصر امني سيشاركون بخطة عاشوراء

2018/09/18 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم الدبعون، الثلاثاء، مشاركة 60 ألف عنصر امني واستخباري في تامين حماية مراسيم ليلة العاشر من شهر محرم في محافظات ذي قار وميسان وواسط والمثنى.

وقال الدبعون في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه، إن "60 الف عنصر امني واستخباري يشاركون في تامين حماية مراسيم ليلة العاشر من شهر محرم ضمن قاطع المسؤولية في محافظات ذي قار وميسان وواسط والمثنى".

وبين أن "الخطة الامنية تركز على تامين حماية التجمعات العامة واماكن احياء مراسيم عاشوراء من المسيرات الحسينية والمجالس والحسينيات بتنسيق عالي مع قيادات الشرطة في المحافظات الأربعة".

وأضاف قائد عمليات الرافدين، ان "هذه الاجراءات ستستمر الى يوم السبت المقبل".

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