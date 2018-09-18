مجلس الوزراء يوافق على تعديل تعليمات التعيين على الدرجات الناتجة عن حركة الملاك

2018/09/18 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادوافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تعديل تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك واستثناء وزارة التعليم العالي من قانون الموازنة العامة.وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وتمت الموافقة على تعديل الفقرة (الثالثة عشرة) من التعليمات رقم ( 4) لسنة 2018 تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (226) لسنة 2018".وأضاف أن التعليمات "تصبح بحسب الآتي، ثالث عشر: يتم تعيين الطلبة المبتعثين عبر برنامج اللجنة العليا لتطوير التعليم من دون المرور بالآلية آنفا، ويتم تعيين الثلاثة الاوائل من كل كلية او معهد والمبتعثين عبر وزارة التعليم العالي دون المرور بالآلية آنفا".ولفت البيان الى أن "المجلس قرر استثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المادة 11 / 4 ب من قانون الموازنة العامة على ان تخصص للطلبة الثلاثة الاوائل وحملة الشهادات العليا وعلى ان لا يتكرر الثلاثة الاوائل من نفس القسم".وصوت مجلس الوزراء بحسب البيان، على "التريث في انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الالكترونية (بودابست) رقم (185) لسنة 2001 في الوقت الحاضر لحين توفر الظروف الملائمة، واوصى مجلس الوزراء مجلس النواب العراقي بعدم تأييد مقترح قانون التعديل الاول لقانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم ( 70 ) لسنة 2017".كما "وافق المجلس على قيام وزارة الاتصالات بدمج الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات مع الشركة العامة للاتصالات لتصبح شركة واحدة بإسم ( الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية) استنادا الى احكام المادة 33 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ( 9 ) لسنة 2018".

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