2018/09/18 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الثلاثاء، حكما بالإفراج عن متهم بسرقة كرة قدم جنوبي المحافظة.





شبكة اخبار الناصرية:أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الثلاثاء، حكما بالإفراج عن متهم بسرقة كرة قدم جنوبي المحافظة.وأخبر المصدر شبكة اخبار الناصرية، ان " محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكما بالإفراج عن متهم بسرقة كرة قدم من ملعب خماسي بقضاء الجبايش جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".وبين المصدر، أن " قرار جاء لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضد المتهم، الذي اعتقل بوقت سابق من قبل شعبة مكافحة اجرام الجبايش".انتهى ت م ع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات ذي قار تفرج عن متهم بسرقة "كرة قدم" جنوبي المحافظة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات ذي قار تفرج عن متهم بسرقة "كرة قدم" جنوبي المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).