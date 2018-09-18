صحة ذي قار تعلن نجاح عملية نادرة لطفلة تبلغ من العمر ستة أشهر 

2018/09/18 | 18:52

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن نجاح عملية نادرة لطفلة تبلغ من العمر ستة أشهر، وسط مدينة الناصرية.

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن نجاح عملية نادرة لطفلة تبلغ من العمر ستة أشهر، وسط مدينة الناصرية.



وذكر مدير عام صحة المحافظة، عبدالحسين الجابري، لشبكة اخبار الناصرية ان " فريقا طبيا بمستشفى بنت الهدى التعليمي تمكن من إجراء عملية نادرة لطفلة تبلغ من العمر ستة أشهر تحمل في بطنها توأمها المسخي"، مضيفا أن" العملية تعتبر نوعية ونادرة جداً ".

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