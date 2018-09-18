العراق يتخذ جملة قرارات منها تخص الطلبة والاقتصاد

2018/09/18 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

وتمت الموافقة على تعديل الفقرة ( الثالثة عشرة ) من التعليمات رقم ( 4) لسنة 2018 تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 226 ) لسنة 2018 لتصبح بحسب الآتي :-

أ – ثالث عشر : يتم تعيين الطلبة المبتعثين عبر برنامج اللجنة العليا لتطوير التعليم من دون المرور بالآلية آنفا.

ب – يتم تعيين الثلاثة الاوائل من كل كلية او معهد والمبتعثين عبر وزارة التعليم العالي دون المرور بالآلية آنفا.

وقرر المجلس استثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المادة 11 / 4 ب من قانون الموازنة العامة على ان تخصص للطلبة الثلاثة الاوائل وحملة الشهادات العليا وعلى ان لا يتكرر الثلاثة الاوائل من نفس القسم .

وصوت مجلس الوزراء على التريث في انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الالكترونية ( بودابست) رقم ( 185 ) لسنة 2001 في الوقت الحاضر لحين توفر الظروف الملائمة.

واوصى مجلس الوزراء مجلس النواب العراقي بعدم تأييد مقترح قانون التعديل الاول لقانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم ( 70 ) لسنة 2017 .

ووافق المجلس على قيام وزارة الاتصالات بدمج الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات مع الشركة العامة للاتصالات لتصبح شركة واحدة بإسم ( الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية) استنادا الى احكام المادة 33 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ( 9 ) لسنة 2018 .

وتمت الموافقة على تعديل الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 189 ) لسنة 2014 بشأن مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا.

واقر مجلس الوزراء توصية لجنة شطب الموجودات المؤلفة في الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن شطب مركبات عدد ( 26 ) التي حصلت الموافقة على بيعها للسادة المسؤولين السابقين وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 256 ) لسنة 2016 المعدل بالقرار رقم ( 202 ) لسنة 2018 والبالغة قيمتها الدفترية ثلاثة مليارات ومائتان وتسعة وعشرون مليونا وتسعمائة وستة آلاف وثلاثمائة واثنان وسبعون دينارا ، استنادا لاحكام المادة ( 6/ ب) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 .

وتمت الموافقة على استثناء وزارة الصحة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( 2 ) لسنة 2014 لغرض تأهيل الخطوط الناقلة والخزانات الخاصة بتصريف المياه المشعة في مستشفى الامل الوطني واستحداث ردهات خاصة باليود المشع مع خزاناتها في المركز الوطني للامراض السرطانية ( فندق القناة سابقا)، وقيام الوزارة آنفا بالتعاقد مع وزارة العلوم والتكنولوجيا / وكالة الطاقة الذرية / دائرة معالجة واتلاف المخلفات الكيميائية والبايلوجية والحربية الخطرة باسلوب العرض الوحيد للموقعين في دائرة مدينة الطب على ان تتحمل وزارة الصحة تأمين المبالغ المطلوبة لذلك .

كما وافق مجلس الوزراء على استثناء المركبات المصادرة والمهربة والمتروكة المتواجدة لدى الهيئة العامة للكمارك من قرار مجلس الوزراء رقم ( 68 ) لسنة 2016 المعدل بالقرار رقم ( 237 ) لسنة 2016 بشأن ضوابط تسجيل المركبات ، ليتسنى للهيئة المذكورة بيعها الى المواطنين وفقا لقانون الكمارك رقم ( 23 ) لسنة 1984 والنظام رقم ( 14 ) لسنة 1985 الصادر بموجبه.

ووافق المجلس على قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بالتكليف المباشر للشركات التابعة لها من اجل تنفيذ اعمالها بحسب التفاصيل المبينة في ادناه ، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( 2) لسنة 2014 ، بحسب مايأتي :-

1- صيانة وتأهيل جسر ذي قار الكونكريتي في محافظة ذي قار / شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية .

2- اكمال جسر الدراجي الكونكريتي في محافظة المثنى / شركة الفاو الهندسية العامة.

3- صيانة وتأهيل جسر المسيب الحديدي في محافظة بابل / شركة سعد العامة.

ووافق مجلس الوزراء على منح صفة (النفع العام) لمؤسسة المعرفة للثقافة.

كما ناقش المجلس مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019.

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