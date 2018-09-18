العبادي يلمح الى عدم ترشيحه لولاية ثانية ويشكك بعملية اختيار رئيس البرلمان

2018/09/18 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ المح رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم الثلاثاء الى عدم ترشيحه لولاية ثانية لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.

وقال العبادي في مؤتمره الأسبوعي الذي يعقده عقب اجتماعه بفريقه الحكومي من الوزراء، "ادعو المسؤولين الى عدم المجاملة على حساب مصلحة المواطن".

ونوه الى انه "سنعمل بكل جهد وكامل الصلاحية لحين تسليم المسؤولية الى الحكومة الجديدة".

وقال العبادي أيضا "ادعو الى التحقيق في قيام اشخاص بتصوير أوراق الاقتراع لنواب خلال انتخاب رئيس البرلمان".

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