6 مرشحين أرمن يتنافسون على مقعد ‹الكوتا› في برلمان كوردستان

2018/09/18 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرشحون تحدثوا عن برنامجهم الانتخابي لـ (باسنيوز) ...

مع اقتراب موعد انتخابات برلمان كوردستان المقرر إجراءها في 30 أيلول / سبتمبر الجاري، يستعد حوالي 30 ألف مواطن من المكون الأرمني للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت لاختيار من سيمثلهم، حيث هناك مقعد من مقاعد ‹الكوتا› الستة في برلمان كوردستان مخصص للمكون الأرمني.

ويتنافس 6 مرشحين من المكون الأرمني لنيل المقعد المخصص لهم ضمن ‹الكوتا› في برلمان كوردستان.



وبالصدد، قال يروات نيسان أرمينيان، المرشح عن المكون الأرمني في محافظة دهوك، لـ (باسنيوز): «لدى الأرمن في إقليم كوردستان ثقة مطلقة بالمستقبل، ويحرصون على تعزيز العيش المشترك داخل الإقليم».

وأشار المرشح الأرمني، إلى أن «الأرمن حصلوا حتى الآن على الكثير من حقوقهم في إقليم كوردستان»، ووعد المواطنين الأرمن بأنه في حال فوزه في الانتخابات سيعمل على الدفاع عن حقوقهم أكثر.

وأكد أرمينيان لـ (باسنيوز)، أن المرشحين الأرمن يقومون بحملاتهم الانتخابية في إقليم كوردستان وسط أجواء هادئة.

بدوره، قال مراد وارطانيان، وهو مرشح آخر من المكون الأرمني، لـ (باسنيوز): «من أجل كوردستان قوي قمت بترشيح نفسي لبرلمان كوردستان، وجميع المواطنين الأرمن مستعدون للمشاركة في العملية الانتخابية والتوجه لصناديق الاقتراع».

وأوضح وارطانيان أنه في حال نجاحه في الانتخابات سيركز على قطاع الزراعة وسيسعى لدعم الفلاحين، ودعا جميع مواطني إقليم كوردستان والمواطنين الأرمن للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأشار وارطانيان إلى أنه أثناء هجوم داعش عام 2014 كان قد شكل مجموعة من المتطوعين الأرمن وتوجهوا إلى الجبهات جنباً إلى جنب مع البيشمركة «للدفاع عن أرضهم وكرامتهم»، لذا أكد أنه في حال فوزه في انتخابات برلمان كوردستان سيسعى لتحسين أوضاع البيشمركة المعيشية وكذلك ذوي الشهداء والمؤنفلين.

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