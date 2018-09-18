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توقيت مباراة مرحلة الذهاب بين (القوة الجوية و الجزيرة الاردني) ضمن نهائي كأس الاتحاد الاسيوي
2018/09/18 | 18:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كأس الاتحـــاد الآسيــــــوي  غرب اسيا - النهائي - مرحله الذهاب بين "القـوة الجوية العراقي ???? الجـزيـرة الاردنــــي" ♻  اليوم الساعة السابعة مسـاءً على Bein  HD6

بصـوت المعلق: احمد البلوشـــي

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