توقيت مباراة مرحلة الذهاب بين (القوة الجوية و الجزيرة الاردني) ضمن نهائي كأس الاتحاد الاسيوي

2018/09/18 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كأس الاتحـــاد الآسيــــــوي غرب اسيا - النهائي - مرحله الذهاب بين "القـوة الجوية العراقي ???? الجـزيـرة الاردنــــي" ♻ اليوم الساعة السابعة مسـاءً على Bein HD6

بصـوت المعلق: احمد البلوشـــي

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