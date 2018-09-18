استئناف المعارك جنوب العاصمة الليبية

2018/09/18 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استؤنفت المعارك بين فصائل متنافسة الثلاثاء في جنوب العاصمة الليبية ما أدى الى انقطاع عام للتيار الكهربائي في غرب وجنوب البلاد، وفقا للشركة العامة للكهرباء.

واندلعت المعارك في فترة الصباح رغم التوصل الى وقف لإطلاق النار في الرابع من أيلول/سبتمبر تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك خصوصا على طريق المطار الدولي لطرابلس الذي دُمّر في 2014 في معارك مشابهة، بحسب شهود مراسل لوكالة فرانس برس.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء الى وقوع أضرار في شبكة التوزيع نتيجة المعارك. وأعلنت في وقت لاحق في بيان، انها بدأت في اعادة التيار “تدريجيا رغم ظروف العمل الصعبة”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة أشار الأسبوع الماضي الى 14 انتهاكا للهدنة سجلتها المنظمة الأممية لافتا في الوقت نفسه الى “التزام عام” بوقف إطلاق النار وذلك بعد مواجهات أوقعت 63 قتيلا على الأقل أواخر آب/أغسطس ومطلع أيلول/سبتمبر.

وبعد سبع سنوات من سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، ما زالت ليبيا تعيش في الفوضى.

ويقع مطار معيتيقة العسكري السابق في شرق العاصمة، وفتح أمام حركة النقل المدني بعد تدمير مطار طرابلس الدولي الواقع جنوب المدينة خلال أحداث 2014.

وأغلق معيتيقة للمرة الأولى في 31 آب/أغسطس بسبب القتال بين الفصائل المسلحة ثم أعيد فتحه في 07 أيلول/سبتمبر.

وتسبب سقوط ثلاثة صواريخ على الأقل الاربعاء الماضي في محيط مطار معيتيقة من دون إحداث إصابات، إلى تعليق الرحلات مجددا، بحسب ما ذكر مصدر ملاحي.

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