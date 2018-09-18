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فيديو| جيل الألفية الجديدة هو الأفضل في مجال الاتصالات الحديثة
2018/09/18 | 18:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

يواجه أبناء هذا الجيل جيل الألفية اتهامات جديدة بالسطحية، إلا أن استطلاع للرأي أكد أن هذا الجيل أثبت تطوره وتماشيه مع الحضارة الرقمية، وأنه أكثر استعدادا للإبداع بعكس الأجيال السابقة.

المزيد من التفاصيل عبر التقرير المصور.

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