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التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة وآيندهوفن
2018/09/18 | 19:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ متابعة أعلن إرنستو فالفيردي، ومارك فان بوميل، مدربا برشلونة وآيندهوفن، التشكيلة الرسمية للمباراة التي ستجمعهما اليوم على ملعب كامب نو، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوربا.

يدخل مدرب البلوغرانا لقاء اليوم بالقوة الضاربة بعدما أراح عدد من العناصر الأساسية في اللقاء الماضي أمام ريال سوسييداد، حيث يعتمد على الثلاثي […]

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