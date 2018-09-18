مباراة برشلونة وايندهوفن ..القنوات الناقلة ومعلومات البث المباشر

2018/09/18 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر

مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر

البث المباشر لمباراة برشلونة وايندهوفن على الانترنت

تشكيلتا الفريقين

يفتتح برشلونة الإسباني مسيرته في دوري أبطال أوروبا عندما يستقبل أيندهوفن الهولندي اليوم في المرحلة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات، حيث ستنقل لكم المباراة تنقل لكم مباشرة وحصرياً في تمام الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة برشلونة وايندهوفن

مباراة برشلونة وايندهوفن اليوم تبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة بتعليق الزميل علي محمد علي، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

موعد وتوقيت مباراة برشلونة وايندهوفن

المباراة: برشلونة x ايندهوفن

التعليق:

علي محمد علي

القناة:

HD1

HD12 (تعليق انكليزي)

19:55 بتوقيت مكة المكرمة

18:55 بتوقيت القاهرة

17:55 بتوقيت تونس

17:55 بتوقيت المغرب

تقديم المباراة

يأمل فريق برشلونة العودة إلى منصة البطولة القارية الأغلى والتتويج بلقبها، بعدما فشل في هذه المهمة خلال المواسم الثلاثة الماضية التي كانت من نصيب خصمه اللدود والدائم ومواطنه ريال مدريد.

ويحلم الفريق الكتالوني باستعادة اللقب الذي حصل عليه للمرة الأخيرة في العام 2015، حينما تقابل في المباراة النهائية مع يوفنتوس الإيطالي وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

من هو حكم مباراة برشلونة وايندهوفن؟

سيتولى الحكم اليوناني تاسوس سيديروبولوس مسؤولية قيادة مباراة برشلونة وايندهوفن في دوري أبطال أوروبا

ولا تبدو المباراة صعبة المنال على رفاق الارجنتيني ليونيل ميسي، لاسيما نظراً للفروقات الفنية مع فريق ايندهوفون، علماً أن الفريقين يتصدران ترتيب فرق الدوري المحلي كل في بلده، إذ يحتل برشلونة رأس اللائحة بعد الجولة الرابعة برصيد 12 نقاط من اربعة انتصارات، فيما جمع ايندهوفن كل النقاط الممكنة بعد خمس مراحل من عمر الدوري الهولندي (15 نقطة).

معلومات حول اللقاءات السابقة للفريقين

هذا أول لقاء بين برشلونة وايندهوفن في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 1997/1998 (تعادلين بنتيجة 2-2).

تقابل برشلونة وأيندهوفن ست مرات سابقا، خسر برشلونة مرة واحدة فقط وفاز مرتين وتعادلا في ثلاث مباريات.

لم ينجح ايندهوفن ابداً بالفوز على برشلونة عندما يكون في ضيافته في المنافسات الأوروبية (تعادلان وخسارة واحدة).

فاز برشلونة مرة واحدة فقط في 3 مباريات سابقة لعبها على أرضه أمام أيندهوفن.

فاز برشلونة 24 مرة وتعادل مرتين في آخر 26 مباراة لعبها في الكامب نو في دوري أبطال أوروبا.

لم يفز ايندهوفن في آخر 8 مباريات لعبها في دوري أبطال أوروبا (تعادل أربع مرات وخسر نفس العدد)، أطول سلسلة بدون فوز حاليا بين الفرق المشاركة هذا الموسم.

خاض مدرب ايندهوفن الحالي مارك فان بومل 9 مباريات في دوري أبطال أوروبا كلاعب في فريق برشلونة بين أيلول/سبتمبر 2005 وايار/مايو 2006 وتوج باللقب معهم أمام ارسنال (2-1).

المجموعة الثانية لدوري ابطال أوروبا

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

فارق الأهداف

النقاط

برشلونة

0

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0

0

0

إنتر ميلان

0

0

0

0

0

0

ايندهوفن

0

0

0

0

0

0

توتنهام

0

0

0

0

0

0

إنتر ميلان يعود لدوري الأبطال

وضمن المجموعة الثانية نفسها، سيكون ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميلانو مسرحاً لمواجهة مرتقبة بين إنتر ميلان الإيطالي العائد الى المسابقة للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، وتوتنهام الإنكليزي الذي بلغ ثمن نهائي المسابقة الموسم الماضي قبل أن يخرج على يد يوفنتوس.

والتقى الفريقان في دور المجموعات للمسابقة القارية عام 2010 والتي كان لقبها من نصيب الفريق الايطالي على حساب تشيلسي الانكليزي، وفاز إنتر يومها 4-3 في ميلانو، ورد توتنهام 3-1 في لندن.



كما التقيا في دور المجموعات للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2013، وتبادلا الفوز أيضا حيث حسم الفريق الانكليزي الذهاب بثلاثية نظيفة، وتفوق إنتر ميلان إيابا 4-1.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مهزوزة بعد خسارة كل منهما في دوري بلاده، وبالتالي فالخطأ ممنوع عليهما في مستهل المسابقة القارية خصوصاً وأنهما يواجهان منافسة برشلونة المرشح بقوة لصدارة المجموعة.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن على الانترنت

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة برشلونة وايندهوفن وأهم مباريات دوري أبطال أوروبا بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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