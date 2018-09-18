فيراري متفائلة باتفاق حول التصاميم الجديدة

2018/09/18 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان المدير التقني لبطولة العالم روس براون أعلن الأسبوع الماضي خططاً مستقبلية لتعديلات في تصاميم السيارات بدءاً من موسم 2021، تهدف بشكل أساسي إلى اعتماد تصاميم انسيابية جديدة توفر متعة إضافية في السباقات وتجذب المشجعين.

وقال كاميليري في تصريحات في مقر الصانع الإيطالي في مارانيلو "أنا متفائل الى حد معقول (بالتوصل الى) اتفاق في مدة زمنية مقبولة".

وأضاف "ثمة إجماع عام على الأهداف الأساسية، إلا أن الأفكار حول سبل تحقيقها تختلف بشكل جذري، حققنا بعض التقدم إلا أننا لا نزال بعيدين عن اتفاق شامل يحظى بموافقة كل المشاركين" في بطولة العالم.

وكان براون الذي سبق له العمل مع فريق فيراري للفورمولا واحد بين العامين 1997 و2006، أكد أنه على تواصل مع الفرق والاتحاد الدولي للسيارات (فيا) لتطوير ديناميكيات هوائية تتيح لسيارات الفئة الأولى أن تقترب من بعضها البعض بشكل أكبر خلال السباقات، من دون أن يؤثر ذلك على أدائها.

وأشار براون إلى وجود ثلاثة تصاميم عامة أولية، وأن السيارات بدءاً من العام 2021، ستتمتع بالميزات الفضلى التي يوفرها كل من هذه التصاميم.

وتشمل الاقتراحات الجديدة اعتماد تصميم أكثر بساطة للجناحين الأمامي والخلفي، وتعديل شكل نظام الحماية لرأس السائق ("هايلو").

وتولى كاميليري رئاسة شركة فيراري في تموز/يوليو الماضي خلفاً لسيرجيو ماركيوني الذي تخلى عن هذا المنصب قبل أيام من وفاته.

وتسعى مجموعة "ليبرتي ميديا" الأميركية التي باتت مالكة حقوق بطولة العالم بدءاً من موسم 2017، الى إجراء تعديلات شاملة في رياضة الفئة الأولى، سعياً إلى جذب مشجعين جدد وإعادة الإثارة والمنافسة الى السباقات التي تراجعت نسبة متابعتها في الأعوام الماضية.

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