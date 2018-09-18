كاشيما انتلرز يعبر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

2018/09/18 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح سيرجيو أنطونيو سولير التسجيل في الدقيقة 13 وأضاف هيروكي آبي الهدف الثاني في الدقيقة 27 قبل أن يؤكد شوما دوي انتصار كاشيما في الدقيقة 66.

وكان كاشيما قد فاز في مباراة الذهاب في الثامن والعشرين من آب/أغسطس الماضي بهدفين دون رد.

وكانت المباراة نقلت من ملعب تيانجين إلى ماكاو التي تبعد ألفي كيلومتر، ما يعني أنه خسر نظرياً أفضلية خوض المباراة على أرضه.

ورفض الاتحاد الاسيوي والنادي تفسير هذا الانتقال، بيد أن الصحافة الصينية بررته باستضافة تيانجين المنتدى الاقتصادي العالمي.

وكان السد القطري بلغ الاثنين الدور نصف النهائي، على رغم تعادله الإثنين مع ضيفه استقلال طهران الإيراني بنتيجة 2-2 مستفيدا من فوزه 3-1 ذهابا.

فيما أنهى بيرسيبوليس الإيراني سلسلة الانتصارات المتتالية لضيفه الدحيل القطري وكبده في إياب الدور ربع النهائي خسارة قاسية بنتيجة 3-1، قضت على آماله ببلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى، وذلك بعد فوزه ذهابا 1-صفر.

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