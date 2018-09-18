عقيلة طالباني تبدي موقفاً من مرشحي حزبها لمنصب رئيس الجمهورية

2018/09/18 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت القيادية في الاتحاد الوطني الكوردستاني وعقيلة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، هيرو ابراهيم احمد، اليوم الثلاثاء، ان منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكورد وللاتحاد الوطني الكوردستاني تحديداً، مؤكدة عدم اعتراضها على أي مرشح من داخل الحزب.

وجاء في بيان للمكتب الاعلامي ان طالباني ونجلها بافل طالباني استقبلا قبل ظهر اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الامريكي في التحالف الدولي ضد داعش بريت مكغورك ووفد مرافق له ضم السفير الامريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان والقنصل الامريكي لدى اقليم كوردستان ستيف فيغن، مبينا ان الجانبين بحثا خلال اللقاء المستجدات السياسية في الاقليم والعراق والمنطقة والحوارات التي تجريها الاطراف السياسية في الاقليم والعراق لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وبشأن الرؤية والقرار السياسي والوطني للاتحاد الوطني الكوردستاني والعراق اشار البيان الى ان هيرو وبافل طالباني تحدثا بصراحة وقالا بان الاتحاد الوطني الكوردستاني يؤمن بوحدة الصف الوطني ومن هذا المنطلق يريد ان يعمل الكورد كفريق واحد في المركز ويكون لهم رأي واحد لجميع المسائل.

وبشأن مسألة رئاسة الجمهورية اكدا على ان هذا المنصب من حصة الكورد والاتحاد الوطني، مبينا ان هيرو ابراهيم قالت انها لا تعترض على اي مرشح من الاتحاد الوطني الكوردستاني وانها لن تساند اي مرشح منهم، وان المجلس القيادي للحزب هو من يحدد مرشح الاتحاد الوطني لهذا المنصب.

واضافت انه بالنسبة للاقليم ورغم ان هناك تنافسا وحملات انتخابية الا انها تريد ان يبقى السلم السياسي والمحافظة على وحدة الصف والابتعاد عن التخوين وخشونة الكلام في الدعاية والا يصبحوا سببا في تخريب البيئة الاجتماعية والتفرق بشكل اكبر.

وتابعت ان الشيء المهم للاتحاد الوطني ان يتم اجتياز هذه الاوضاع السياسية غير المستقرة في مصلحة الكورد واستعادة الحقوق الدستورية المسلوبة.

وفي قسم اخر من اللقاء تبادل الجانبان الاراء بشأن تقوية العلاقات الثنائية وزيادة التنسيق المشترك.

واشار البيان الى ان مكغورك اعلن من جهته ان امريكا لن تترك العراق وتساند الكورد للحصول على حقوقهم وان حوارات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تسير بشكل جيد، مؤكدا ان بلاده تساند وتدعم الرئيس الجديد لمجلس النواب العراقي.

واضاف مكغورك ان بلاده مع ان يكون للاتحاد الوطني مرشح لمنصب رئيس الجمهورية وان يكون هذا المرشح صاحب تجربة مع بغداد والاطراف العراقية ويعرف اللغة وله علاقات واسعة مع الدول الاخرى.

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