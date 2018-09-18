مجلس الوزراء يناقش موازنة 2019 ويمنح استثناءً للمركبات المصادرة والمهربة والمتروكة

2018/09/18 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادناقش مجلس الوزراء، الثلاثاء، قانون موازنة عام 2019، كما وافق على استثناء المركبات المصادرة والمهربة والمتروكة المتواجدة لدى الهيئة العامة للكمارك من قرار سابق له.واقر مجلس الوزراء بحسب البيان "توصية لجنة شطب الموجودات المؤلفة في الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن شطب مركبات عدد ( 26 ) التي حصلت الموافقة على بيعها المسؤولين السابقين وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 256 ) لسنة 2016 المعدل بالقرار رقم ( 202 ) لسنة 2018 والبالغة قيمتها الدفترية ( 3229906372 ) دينارا فقط ثلاثة مليارات ومائتان وتسعة وعشرون مليونا وتسعمائة وستة آلاف وثلاثمائة واثنان وسبعون دينارا، استنادا لاحكام المادة ( 6/ ب) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018".

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