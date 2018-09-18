شرطة كربلاء تعلن استنفار جهودها لتأمين زيارة عاشوراء

2018/09/18 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، الثلاثاء ، عن الاستعدادات الامنية الجارية لزيارة العاشر من محرم الحرام وحسب توجيهات قائد الشرطة اللواء احمد علي زويني عقد مدير شؤون الأفواج اجتماعا موسعا في مقر قوة الواجب وأمن الملاعب.

وذكر بيان لقيادة شرطة المحافظة تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه اليوم ان "الاستعدادات الجارية لزيارة عاشوراء تسير على قدم وساق وجميع القوات الامنية جاهزة بشكل تام لحماية الزائرين".

واضاف بانه "تمت مناقشة واجبات الخطة الامنية وكيفية العمل على تنفيذها لما يضمن توفير أقصى درجات الحماية لزائري ابا عبد الله الحسين {عليه السلام } وتطبيق التعليمات الامنية والتوجيهات التي يصدرها قائد شرطة المحافظة والتي من شأنها تعزيز الأمن المجتمعي لملايين الزائرين.

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