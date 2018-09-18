اعتقال 7 اشخاص وفق مذكرات مختلفة وضبط 6 سيارات مطلوبة في بغداد

2018/09/18 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 7 اشخاص وفق مذكرات مختلفة ، فيما ضبطت 6 سيارات مطلوبة في بغداد.وذكرت المديرية في بيان، تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، نسخة منه، انه "تم تنفيذ أمر قبض وفق المادة 404، فيما القي القبض على 5 أشخاص يحملون أسلحة غير مرخصة .

واشارت الى انه "تم القبض على شخص يحمل مواد مخدرة، فيما تم ضبط 6 سيارات مطلوبة .

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