2018/09/18 | 20:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 7 اشخاص وفق مذكرات مختلفة ، فيما ضبطت 6 سيارات مطلوبة في بغداد.وذكرت المديرية في بيان، تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، نسخة منه، انه "تم تنفيذ أمر قبض وفق المادة 404، فيما القي القبض على 5 أشخاص يحملون أسلحة غير مرخصة .
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واشارت الى انه "تم القبض على شخص يحمل مواد مخدرة، فيما تم ضبط 6 سيارات مطلوبة .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 7 اشخاص وفق مذكرات مختلفة وضبط 6 سيارات مطلوبة في بغداد) نشر أولاً على موقع (الرأي العام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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