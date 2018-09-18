النوارس تنجح في الاختبار الاول وتعبر الحدود بثنائية في الممتاز

2018/09/18 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداستهل نادي الزوراء، حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على الحدود 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة الاولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.

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