أحمد صبحى منصور - فصل تمهيدى : عن الصلاة فى تاريخ المسلمين وفى تشريعاتهم (1 )

2018/09/18 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور كتاب الصلاة : فصل تمهيدى : عن الصلاة فى تاريخ المسلمين وفى تشريعاتهم (1 )أولا :المشكلة المنهجية فى بحث التراث1 ـ أهم مشكلة منهجية فى الدراسات الاسلامية هى التعامل مع المصادر.أغلبية الباحثين يخلط بين الحقائق القرآنية المطلقة وبين روايات التراث وأحاديثه التى كانت تسميتها الأصلية : أخبار وروايات.هذه التسمية: ( أخبار وروايات )هى فصل الخطاب فى موضوعنا.2 ــ فى عصر الازدهار العلمى لحضارة ......

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