موسكو تبلغ إسرائيل بأنها ستتخذ كل الخطوات لحماية قواتها في سوريا

2018/09/18 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو أبلغت إسرائيل بأنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية قواتها العسكرية في سوريا.

واجتمع مسؤولون من الوزارة مع كيرين كوهين جات نائبة السفير الإٍسرائيلي في موسكو اليوم الثلاثاء بعد إسقاط طائرة عسكرية روسية قرب سوريا.

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