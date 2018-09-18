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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس
2018/09/18 | 20:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

استشهد شاب فلسطيني، مساء الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حي المُصرارة المقابل لسور القدس التاريخي من جهة باب العامود.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قال إن “قوات الاحتلال منعت طواقمنا من الوصول للشاب المصاب في حي المصرارة في القدس المحتلة”.

وأظهرت مقاطع فيديو، أن قوات الاحتلال تركت الشاب الفلسطيني المصاب في القدس المحتلة ينزف على الأرض دون تقديم العلاج له.

وشرعت قوات الاحتلال بتوقيف الشبان وتفتيشهم جسديا بصورة وحشية، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال، وأجواء شديدة التوتر في المنطقة.

وزعم بيان لشرطة الاحتلال، أن الشاب هاجم مستوطنا في حي المُصرارة دون تحديد كيفية مهاجمته، أو ذكر المزيد من التفاصيل، ولاذ بالفرار وأطلقت عليه الرصاص.

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