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بوتين أبلغ نتنياهو إن عمليات سلاح الجو الإسرائيلي تنتهك سيادة سوريا
2018/09/18 | 20:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوتين أبلغ نتنياهو إن عمليات سلاح الجو الإسرائيلي تنتهك سيادة سوريا قناة الغد.

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