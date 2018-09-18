2018/09/18 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوتين أبلغ نتنياهو إن عمليات سلاح الجو الإسرائيلي تنتهك سيادة سوريا قناة الغد.

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