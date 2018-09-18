الحلبوسي يثمن دور الكويت بدعمها البصرة في مجالي الماء والكهرباء

2018/09/18 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، عن تقديره للكويت في تقديم دعمها لمحافظة البصرة في مجالي الماء والكهرباء.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل في مكتبه الخاص، ببغداد السفير الكويتي لدى العراق، سالم غصاب الزمانان، وفي مستهل اللقاء قدم السفير تهانيه للرئيس الحلبوسي لمناسبة تسنمه رئاسة مجلس النواب العراقي" .

واكد وفقا للبيان على أن "الكويت حريصة دائماً ان تكون دولة داعمة للعراق في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".من جانبه أعرب رئيس البرلمان "تقدير العراق دولة وشعباً للدعم العربي بكافة أشكاله، خصوصا الدعم المقدم من الكويت الشقيقة في إسنادهم أشقائهم في محافظة البصرة في مجالي الكهرباء والماء"، مثمنا "هذا الدور الكبير من الدولة الشقيقة".

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