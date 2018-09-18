هيرو أحمد: لا فيتو على أحد لرئاسة العراق

2018/09/18 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ السليمانية

أكدت هيرو إبراهيم أحمد، أنه لیس هناك فیتو على أي مرشح من الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية العراقية.

وقال بيان نشره الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني: “التقت السیده‌ هیرو إبراهیم أحمد بحضور بافل الطالباني الیوم الثلاثاء 18/9/2018 في دباشان، المبعوث الخاص للرئیس الامریكي بریت ماكغورك”.

وأضاف البيان أنه “جرى خلال اللقاء الذي حضره أیضاً دوغلاس سیلیمان السفیر الأمریكي لدى العراق وستیفن فیكن القنصل الأمریكي في إقلیم كوردستان، بحث الأوضاع السیاسیه‌ في إقلیم كوردستان والعراق والمنطقة ومباحثات الأطراف السیاسیة في الإقلیم والعراق لتشكیل الحكومه‌ العراقیة الجدیدة”.

وبحسب البيان فقد قالت السیدة هیرو إبراهیم أحمد وبافل الطالباني خلال اللقاء: “إن الاتحاد الوطني یؤمن بوحدة الصف الوطني ویرید أن تعمل الأطراف الكوردستانیة كفریق واحد في بغداد وأن یكون لدیها رأي موحد بشان جمیع المسائل”.

وأشار البيان إلى أن “هیرو إبراهیم أحمد، أضاف أن منصب رئیس الجمهوریة من حصة الكورد وللاتحاد الوطني ولیس هناك اي فیتو على اي مرشح لهذا المنصب داخل الاتحاد الوطني وإن المجلس القیادي هو من یحدد المرشح لهذا المنصب”.

كما ذكر البيان أن “هيرو إبراهيم أحمد أوضحت أن ماهو ضروري للاتحاد الوطني هو انه من مصلحة الكورد تجاوز هذه الأوضاع السیاسیة غیر المستقرة وتحقیق الحقوق الدستوریة المشروعة للشعب الكوردي في إقلیم كوردستان”.

ووفقاً للبيان فإن بریت ماكغورك قال خلال اللقاء، “إن أمریكا لن تتخلى عن العراق وتدعم الكورد لتحقیق حقوقهم المشروعة وتدعم مباحثات تشكیل الحكومه‌ العراقیة الجدیدة، كما وتدعم الرئیس الجدید لمجلس النواب العراقي”.

كما أوضح البيان أن “ماكغورك أضاف أنه مع ان یكون للاتحاد الوطني الكوردستاني مرشح واحد لمنصب رئیس الجمهوریة یمتلك تجربة مع بغداد والأطراف العراقیة وأن تكون له علاقات واسعة مع الدول الأخرى، كذلك أوضح بأنهم یدعمون تلك المشاریع التي یحمیها الاتحاد الوطني داخل الاتحاد وأن یكون اتحاداً موحداً قویاً”.

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