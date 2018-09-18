الحلبوسي خلال استقباله السفير الكويتي: نقدر دعمكم لمدينة البصرة

2018/09/18 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد السفير الكويتي لدى العراق سالم غضاب الزمانان،اليوم الثلاثاء، خلال لقائه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، دعم بلاده للعراق بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وذكر مكتب رئيس البرلمان في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، أن "الحلبوسي، استقبل في مكتبه الخاص ببغداد، السفير الكويتي لدى العراق سالم غصاب الزمانان"، لافتاً إلى ان "الأخير قدم للحلبوسي تهانيه لمناسبة تسنمه رئاسة مجلس النواب العراقي".وأكد السفير الكويتي خلال اللقاء، أن "الكويت حريصة دائماً ان تكون دولة داعمة للعراق في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".من جانبه، أعرب رئيس البرلمان، "عن تقدير العراق دولة وشعباً للدعم العربي بكافة أشكاله، خصوصا الدعم المقدم من الكويت الشقيقة في إسنادهم أشقائهم في محافظة البصرة في مجالي الكهرباء والماء"، مثمنا "هذا الدور الكبير من الدولة الشقيقة".

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