2018/09/18 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على أحد أفراد عصابة تمتهن القتل والاختطاف والابتزاز ببغداد.

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