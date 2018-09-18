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القبض على أحد أفراد عصابة تمتهن القتل والاختطاف والابتزاز ببغداد
2018/09/18 | 20:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القت القوات الامنية القبض على أحد أفراد عصابة تمتهن القتل والاختطاف والابتزاز ببغداد.

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