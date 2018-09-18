الإسباني نيغريدو إلى النصر الإماراتي

2018/09/18 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعلن النصر في بيان مقتضب عبر حسابه في " تويتر" التعاقد مع الدولي الإسباني السابق نيغريدو" الذي سيرتدي القميص رقم 11".

وتألق نيغريدو (33 عاما) خلال احترافه مع إشبيلية الإسباني بين 2009 و2013 مسجلا 70 هدفاً في 139 مباراة، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي ويحرز معه لقب الدوري الإنكليزي لموسم 2014، ثم يتجول مع فالنسيا الإسباني، مديلزبره الإنكليزي وبشيكتاش التركي في السنوات الأخيرة.

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