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خدمة imn55: لا معركة في إدلب
2018/09/18 | 20:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

اطلقت شبكة الإعلام العراقي، خدمة خبرية جديدة تحت اسم: imn 55.وتعد الخدمة الجديدة، خطوة أخرى تضاف الى خدمات اطلقتها الشبكة مؤخرا، معتمدة على احدث ما توصلت اليه تكنولوجيا المعلومات.واستحدث رئيس الشبكة السيد مجاهد أبو الهيل مؤخرا، قسم الابداع، المختص بمواكبة التطورات التي تعتمد في المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم.وكانت اول رسالة تطلق ضمن الخدمة الجديدة، تتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورسالة اليوم: لا معركة في إدلب السورية.

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