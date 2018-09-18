اصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة داخل سيارة نقل شمالي بغداد

2018/09/18 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر امني، الثلاثاء، باصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة داخل سيارة نقل شمالي بغداد.

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