خاص| كتلة البناء تقدم مرشحين اثنين لرئاسة الوزراء خلفا للعامري

2018/09/18 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

كشف القيادي في تحالف الفتح النائب غضنفر البطيخ، الثلاثاء، عن تقديم كتلة البناء مرشحين اثنين لرئاسة الوزراء خلفا لزعيمه هادي العامري الذي أعلن اليوم سحب ترشحه للمنصب.

وقال البطيخ في حديث لإذاعة "الاتجاه"، إن "التفاهمات التي جرت مع السيد الصدر أوصلتنا إلى نتيجة تقضي بتمرير رئيس البرلمان ونوابه، وهذه كانت بداية المسار الدستوري لتشكيل الحكومة".

وأضاف البطيخ، أن "هناك عدة مرشحين لدى البناء خلفا للعامري بينهم علي شكري وفالح الفياض"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "لم يتم تقديم أي مرشح إلا بالتوافق مع تحالف سائرون".

وكان العامري أعلن اليوم الثلاثاء، سحب ترشيحه لرئاسة الوزراء، مؤكداً ضرورة أن يحظى المرشح للمنصب بتوافق جميع الكتل.

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