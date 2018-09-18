2018/09/18 | 20:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 7 اشخاص وفق مذكرات مختلفة وضبط 6 سيارات مطلوبة في بغداد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 7 اشخاص وفق مذكرات مختلفة ، فيما ضبطت 6 سيارات مطلوبة في بغداد.وذكرت المديرية في بيان، تلقت" الغد برس"، نسخة منه، انه "تم تنفيذ أمر قبض وفق المادة 404، فيما القي القبض على 5 أشخاص يحملون أسلحة غير مرخصة".
واشارت الى انه "تم القبض على شخص يحمل مواد مخدرة، فيما تم ضبط 6 سيارات مطلوبة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 7 اشخاص وفق مذكرات مختلفة وضبط 6 سيارات مطلوبة في بغداد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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