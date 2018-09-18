2018/09/18 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضة

الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 | 08:53 مساءً

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القوة الجوية يهزم الجزيرة الاردني آسيوياً

القوة الجوية يهزم الجزيرة الاردني آسيوياً

يتبع..

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