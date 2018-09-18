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ألمانيا في صدارة المتبرعين لسوريا
2018/09/18 | 21:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت بيانات مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أن ألمانيا احتلت المرتبة الأولى في الاتحاد الأوروبي من حيث التبرعات المالية لسوريا، وبلغت تبرعاتها ثلث المبلغ الإجمالي وفقا لوعود مؤتمر المانحين الدولي في بروكسل.

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