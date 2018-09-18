نجم باريس سان جيرمان: هذه حقيقة ريال مدريد بدون رونالدو

2018/09/18 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث النجم البرازيلي داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن قوة نادي ريال مدريد الإسباني، ورحيل نجمه كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

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