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نجم باريس سان جيرمان: هذه حقيقة ريال مدريد بدون رونالدو
2018/09/18 | 21:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحدث النجم البرازيلي داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن قوة نادي ريال مدريد الإسباني، ورحيل نجمه كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

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