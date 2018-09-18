شويغو يبحث مع وزيرة الدفاع الفرنسية التسوية في إدلب

2018/09/18 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أن وزير الدفاع الروسي ناقش خلال مكالمة هاتفية مع وزيرة الدفاع الفرنسية، تنفيذ المذكرة الروسية - التركية حول إدلب الموقعة يوم أمس.

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