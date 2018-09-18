الحلبوسي للسفير الكويتي: نقدر دعمكم للبصرة في مجالي الماء والكهرباء

2018/09/18 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعرب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، عن تقديره للكويت في تقديم دعمها لمحافظة البصرة بمجالي الماء والكهرباء.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي الاعلامي، تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل في مكتبه الخاص، ببغداد السفير الكويتي لدى العراق، سالم غصاب الزمانان، وفي مستهل اللقاء قدم السفير تهانيه للرئيس الحلبوسي لمناسبة تسنمه رئاسة مجلس النواب العراقي".

واكد السفير بحسب البيان ان "الكويت حريصة دائماً على أن تكون دولة داعمة للعراق في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".من جانبه أعرب رئيس البرلمان عن "تقدير العراق دولة وشعباً للدعم العربي بكافة أشكاله، خصوصا الدعم المقدم من الكويت الشقيقة في إسنادهم أشقائهم في محافظة البصرة في مجالي الكهرباء والماء"، مثمنا "هذا الدور الكبير من الدولة الشقيقة".

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