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الزوراء يتغلب على الحدود في اولى منافساته في الدوري الممتاز
2018/09/18 | 21:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ متابعة تغلب نادي الزوراء، على الحدود 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة الاولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وانتظر النوارس حتى الدقيقة 70 حين تمكن البديل حيدر احمد من تسجيل الهدف الاول، قبل ان يضيف البديل الاخر محمد رضا جليل الهدف الثاني في الدقيقة […]

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