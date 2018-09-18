2018/09/18 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ متابعة تغلب نادي الزوراء، على الحدود 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة الاولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.وانتظر النوارس حتى الدقيقة 70 حين تمكن البديل حيدر احمد من تسجيل الهدف الاول، قبل ان يضيف البديل الاخر محمد رضا جليل الهدف الثاني في الدقيقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يتغلب على الحدود في اولى منافساته في الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يتغلب على الحدود في اولى منافساته في الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).