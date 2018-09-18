2018/09/18 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها ستعزل مدير جهاز الأمن الداخلي هانز جيورج ماسن، بعد اتهامات بالتعاطف مع اليمين المتطرف خلال مظاهرات جرت منذ فترة في مدينة كمينتس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقطع فيديو يتسبب في عزل رئيس جهاز المخابرات الألمانية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقطع فيديو يتسبب في عزل رئيس جهاز المخابرات الألمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).