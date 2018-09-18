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مقطع فيديو يتسبب في عزل رئيس جهاز المخابرات الألمانية
2018/09/18 | 21:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها ستعزل مدير جهاز الأمن الداخلي هانز جيورج ماسن، بعد اتهامات بالتعاطف مع اليمين المتطرف خلال مظاهرات جرت منذ فترة في مدينة كمينتس.

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