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اصابة ثلاثة اشخاص بجروح بانفجار عبوة ناسفة في الشعب شمالي بغداد
2018/09/18 | 21:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باصابة شلاشة اشخاص بجروح مختلفة اثر انف انفجار عبوة ناسفة في منطقة الشعب شمالي بغداد.

وذكر المصدر لـ /المعلومة/، ان “عبوة ناسفة انفجرت كانت داخل عجلة نوع كيا ركاب اثناء مرورها ضمن منطقة الشعب”.

واضاف ان “الانفجار اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح مختلفة، نقلوا على اثرها الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج”.

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